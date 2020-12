Koppel aangehouden voor poging tot moord op kerstavond: “Ze willen de hele familie kapot”

Mechelen “2020 leerde ons dat we de rechtbank op een modernere manier kunnen managen”

13:16 Een rustig jaar was 2020 voor justitie niet. Ondanks corona bleef criminaliteit aanwezig én dus moest ook justitie blijven draaien. Om de werking van de rechtbank niet in gedrang te brengen, kwamen ze in Mechelen niet enkel met een primeur op te proppen, ze namen ook vrij snel maatregelen. “In de verwachting dat we snel terug naar een normale werking zouden kunnen terugkeren”, blikt Mechels afdelingsvoorzitter Theo Byl terug.