Koninklijk Kerstconcert is volledig in Mechelse handen: “Koning was in de wolken. Hij is blijkbaar grote fan van Vivaldi”

MechelenEen leuke tip voor iedereen die tijdens het kerstfeest vanmiddag nog wat achtergrondmuziek zoekt: het kerstconcert in het koninklijk paleis. Het concert is dit jaar volledig in Mechelse handen en wordt vanmiddag uitgezonden op VRT. “Een hele eer om dit te mogen doen”, zeggen zowel concertmeester Ann Cnop als dirigent Bart Van Reyn.

Op kerstdag, rond 16 uur zendt VRT jaarlijks het koninklijk kerstconcert uit. Dat vindt elk jaar opnieuw plaats in de troonzaal van het koninklijk paleis. Dit jaar werd er als concertmeester gekozen voor de Mechelse violiste en concertmeester van Le Concert d’Anvers Ann Cnop. Zij stelde dus met andere woorden het orkest samen en koos hiervoor ook deels voor stadsgenoten. “Het is geen geheim dat Mechelen al eeuwenlang goeie muzikanten voortbrengt. We hebben hier dan ook een erg goed conservatorium”, vertelt Cnop.

Gezonde spanning

Voor haar was het de eerste keer dat ze mocht spelen tijdens het koninklijk kerstconcert. “Als je zo’n telefoon krijgt, ben je uiteraard heel blij. Het is een zeer grote eer en ik ben ook fan van de koninklijke familie”, gaat Cnop verder. “In het verleden had ik hen al een paar keer ontmoet, maar als je moet spelen voor de koning en de koninklijke familie brengt dat toch wat gezonde spanning met zich mee. Je wilt geen fouten maken. Zowel niet tijdens het spelen, maar ook niet tijdens het bijhorende protocol.”

Ook bij de dirigent Bart Van Reyn, oprichter van zowel het Octopus Kamerkoor als Le Concert d’Anvers, was er wat gezonde spanning. Al was het wel wat minder. Hij mocht het orkest tijdens het koninklijk kerstconcert al een keer leiden in 2015. “Zeven jaar geleden waren de zenuwen iets groter”, lacht Van Reyn.

Quote Het is een zeer grote eer. Zeker omdat je na zeven jaar opnieuw bent gekozen om te mogen optreden voor de koninklij­ke familie Dirigent Bart Van Reyn

“Maar het blijft uiteraard ook voor mij een zeer grote eer. Zeker omdat je na zeven jaar opnieuw bent gekozen om te mogen optreden voor de koninklijke familie.” De opnames van het kerstconcert zijn inmiddels al achter de rug. Ze verliepen ook zonder enig probleem.

“Maar buiten een repetitie en een generale repetitie met een doorloop van het protocol is er niet veel ruimte. Dus het is toch steeds een beetje hopen dat alles goed loopt”, zegt Van Reyn nog. Na de opnames en een fotomoment in de foyer werden alle muzikanten uitgenodigd voor een gesprekje met het koningspaar. “Ze waren blijkbaar erg in de wolken”, vertelt Van Reyn. Cnop vult aan: “De koning vond blijkbaar Het Gloria van Vivaldi erg mooi. Hij is - wist hij met te vertellen - ook een fan van zijn muziek.”

Geprogrammeerd

Beide Mechelse muzikanten blikken dus erg fier terug op het kerstconcert. Waar ze het zullen bekijken en hoe, was bij beiden verschillend. “Op dat moment zullen wij al aan de feesttafel zitten. Het zal er dus een beetje vanaf hangen of we het live kunnen kijken. Maar mijn mama heeft het alvast geprogrammeerd dus we kunnen het steeds herbekijken”, besluit Cnop. Van Reyn: “Bij mij zal het optreden alvast op staan en zal er met de kinderen op de schoot gekeken worden (lacht).”

