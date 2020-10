Koen Wauters en Joris Brys dienen zich aan als plasmadonor: “Kleine moeite in strijd tegen smerig beest”

“Strak plan”

Koen Wauters stond in het Donorcentrum Mechelen graag een bloedstaal af. Blijkt hij over voldoende antistoffen te beschikken, dan komt hij graag nog een paar keer terug voor de donatie van plasma. “Als dat zieke mensen kan helpen, dan lijkt mij dat een strak plan. Het is maar een kleine moeite. Ik heb het aan den lijve ondervonden: corona is echt een smerig beest. Ik kan mij goed inbeelden dat het iemand die vijftien jaar ouder is of een onderliggend gezondheidsprobleem heeft, totaal onderuit haalt. Dit wens je niemand toe.”