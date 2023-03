Kleine drugsdealer riskeert 1 jaar cel: “Gebruikte om in eigen verslaving te voorzien”

In april 2021 liep de man tegen de lamp. Dat gebeurde na een politiecontrole naar aanleiding van een verkeersinbreuk. “Tijdens het doorzoeken van de auto werd er naast een geldsom in cash ook nog 3 gram cocaïne aangetroffen”, ging de aanklaagster verder. “Meneer gaf ook meteen toe dat hij handelde om in zijn eigen gebruik te kunnen voorzien.” Bij zijn verhoor later voegde hij aan zijn verklaringen nog toe hij graag geholpen wil worden met zijn drugsverslaving. “Alleen heeft u al een strafblad met onder meer een straf met probatie-uitstel en een werkstraf, maar beide uitvoeringen verliepen niet meteen vlot. De werkstraf werd zelfs niet uitgevoerd.” Op zitting legde de man nu een negatieve urinetest af. De man zou dus geen drugs meer hebben gebruikt. Het parket vroeg een straf van 1 jaar en een geldboete tot 8.0000 euro, maar kon zich ook vinden in een begeleiding door de DOK-kamer. “Zulk traject is ook meer aanklampend dan vorigen”, besloot de aanklaagster. De veertiger ging daar uiteindelijk ook mee akkoord. Volgende maand wordt de zaak verdergezet.