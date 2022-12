Klanten nemen afscheid van horecamonument Boesjkammeree: “Iedereen kende iedereen, bijna als een familie”

Duffel Woonzorg­cen­trum bedankt Rode Kruis voor inzet tijdens corona met cheque van 710 euro

De bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Sint Elisabeth in Duffel konden tijdens de corona-uitbraak in 2021 rekenen op steun en hulp van onder meer het Rode Kruis, afdeling Duffel - Sint-Katelijne-Waver. Om het Rode Kruis hiervoor te bedanken, organiseerden de bewoners en personeelsleden van het woonzorgcentrum een verkoop van versnaperingen tijdens de wekelijkse markt en van kunstwerkjes tijdens de kerstmarkt. De opbrengst van de verkoop, 710 euro, werd op donderdag 15 december 2022 overhandigd aan de plaatselijke afdeling. “Met dit gebaar, willen we vanuit het ganse woonzorgcentrum: bewoners, personeel en het lokaal bestuur een dankjewel aanbieden voor de fantastische inzet van het Rode Kruis. We betuigen op deze manier ons respect aan deze vrijwilligers”, zegt Luc Van Houtven (CD&V), schepen van Zorg.

16 december