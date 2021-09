Klacht tegen viroloog Marc Van Ranst over laster is onontvankelijk verklaard

Bij de behandeling van de zaak in augustus vonden zowel de professor-viroloog uit Willebroek als het parket dat het dossier onontvankelijk was. De rechter volgde vandaag die mening. “De uitlatingen in het interview en de publieke berichten op sociale media zijn drukpersmisdrijven”, aldus de Mechelse rechter. In dit geval is niet een correctionele rechtbank bevoegd om een uitspraak te doen, maar moet het hof van assisen oordelen.