Kinderen De Wondertuin vormen stippenlijn tegen pesten

Mechelen Videospel leert kinderen energie besparen: “We deden al heel wat, maar kunnen met deze tips verder aan de slag”

De zesdejaars van basisschool De Vlindertuin in Mechelen gingen donderdag aan de slag met Virtual Reality-brillen. Ze speelden, samen met Vlaams minister Bart Somers, ‘The Serious Energy Game’. “Onze leerlingen haalden meteen een hele reeks energiebesparingstips uit het spel, we gaan samen bekijken hoe we deze op school kunnen realiseren”, zegt directrice Nadia Van Campenhout.