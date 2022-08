Kinderdagverblijf Huizewuizewoutertje blaast dertig kaarsjes uit: “Gestart op de speelplaats”

De eerste kindjes werden opgevangen op 17 augustus 1992. Die verjaardag werd gevierd in aanwezigheid van onder meer de verzorgsters van het eerste uur Carin, Iris en Lus. Ook de ouders kregen bij het afhalen van zoon- of dochterlief een stukje taart.

“Huizewuizewoutertje werd opgericht omwille van een nood aan kinderopvang. De eerste locatie was een prefablokaal op de speelplaats. We hebben nooit reclame moeten maken; het was altijd een succes”, vertellen de drie.