Kinderboetiek viert 10 jaar met bijzondere verjaardagscollectie: “Verliefd op resultaat”

MechelenDe Mechelse kindermode(web)shop Goldfish laat zijn tiende verjaardag niet ongemerkt voorbijgaan. Al sinds september is het feest in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 118, maar het hoogtepunt breekt nu aan. Speciaal voor het jarige ‘goudvisje’ tekende het iconische label Bobo Choses een limited edition sweater- en T-shirtcollectie.

Goldfish ontstond in september 2011 als webshop, de fysieke winkel volgde na een aantal pop-ups vier jaar later. En dat wilden Eva Devisch en haar medewerksters Jasmine en Sofie uitgebreid vieren. “De insteek was: we hebben door corona anderhalf jaar niet kunnen feesten, nu doen we het een heel jaar!”

De winkel nodigde enkele bekende klanten als Tiany Kiriloff, Axelle Rose Zwartjes en de zussen Daeleman uit voor een ‘hello inspo’, waarbij ze hun aller-lievelingsoutfits uitkozen. Maar het hoogtepunt arriveerde woensdag kort voor sluitingsuur: een exclusieve ‘Bobo Choses x Goldfish’-verjaardagscollectie. “Bobo Choses is een perfecte match. Plezier vinden in het leven, no-nonsense fun, humor en kinderen die kinderen mogen zijn. We dragen dezelfde waarden uit.”

Kinderen in een 'Bobo Choses x Goldfish'-outfit

Verliefd

Goldfish was een van de eerste shops in België die het toen nog opstartende Spaanse merk in huis haalde. “Toen we dus de kans kregen om samen te werken voor de verjaardag van Goldfish, vonden we dit de béste manier om het visje te vieren. We nodigden hem uit in onze Bobo Choses-studio en tekenden hem een echt kostuumpje. Een herinterpretatie van de emblematische goudvis! Proficiat Goldfish. Here’s to many more little fishes!”, lacht oprichter Adriana Esperalba.

De samenwerking tussen het toonaangevende Bobo Choses en een Belgische winkel heeft een beperkte oplage en is verkrijgbaar vanaf 21 april. “De collectie is fun, Bobo-style én helemaal Goldfish. We zijn verliefd op het resultaat”, zegt Devisch. Zij niet alleen. De pre-orders voor de sweaters- en T-shirts voor baby’s tot 13-jarigen lopen vlotjes binnen.

Onze-Lieve-Vrouwestraat

Devisch is niet alleen verliefd op de verjaardagscollectie, maar ook op de Onze-Lieve-Vrouwestraat. “We vestigden ons destijds tussen Lily en Supergoods. Het was het begin van de opleving van de straat. We hebben een bijzondere band met de buren. We zijn vrienden, ook al schrijven we alle drie totaal verschillende verhalen. We gaan met regelmaat een pint drinken.”

De winkels staan wel voor een moeilijke periode. Woensdag waren arbeiders in het kader van de vernieuwing van de Onze-Lieve-Vrouwestraat de stoep aan het opbreken. “Ideaal is dit niet, maar het komt goed. Het resultaat zal supermooi zijn. We krijgen een oase van bloemen en banken voor de deur. Ik zie de papa’s met hun kinderen daar al een ijsje eten, terwijl de mama’s hun slag slaan.”

Goldfish bestaat 10 jaar. Jasmine Moortgat, Eva Devisch en Sofie Teugels tonen exclusieve t-shirts voor de verjaardag van de winkel.

Dochters

Eva kijkt dan ook al uit naar de volgende tien jaar. “Het is leuk zoals het is, al lig ik ook vaak wakker”, is ze eerlijk. “Ik hoop op hetzelfde elan te kunnen verder gaan, toffe klanten te blijven ontmoeten en nieuwe babymama’s aan te trekken.” Ze zal wel op zoek moeten naar andere modellen. De dochters van 11 en 13 zien dat niet meer zitten. “Ik heb mij goed geamuseerd met mijn ‘aankleedpopjes’, maar nu moet ik drie keer toestemming vragen”, lacht ze.

De tieners kunnen overigens nog altijd terecht bij Goldfish, op de eerste verdieping. Die richtte Eva speciaal in voor hun leeftijdscategorie. Meer info op https://www.goldfish.be/.

