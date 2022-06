Kinderarmoedecijfer gedaald naar 13,2 procent: “Nog weg af te leggen”

MechelenIn Mechelen is het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar dat opgroeit in kansarmoede gezakt van 14,1 naar 13,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Opgroeien. Volgens de bevoegde schepen zijn de cijfers een opsteker na de grote inspanningen die gebeurden.

De cijfers zijn een gemiddelde van het aantal geboorten voor een periode van drie jaar, dus in dit geval de periodes 2018-2020 en 2019-2021. Voor het eerst heeft dit cijfer dus ook betrekking op de periode dat de acties uit het Mechelse Kinderarmoedeplan worden uitgerold.

“Het is hoopvol dat de maatregelen die we nemen, hun vruchten beginnen af te werpen. Dit is een opsteker voor de grote inspanningen van onze diensten en de vele partners op het terrein. Tegelijk moeten we blijven volhouden. We hebben nog een weg af te leggen”, geeft schepen van Armoedebestrijding en Gelijke kansen Gabrielle De Francesco aan.

Gevaarlijk vergelijken

Ze spreekt van een succes. Toch zou je louter op basis van de cijfers kunnen concluderen dat Mechelen het niet beter doet dan gemiddeld in Vlaanderen. Waar in 2020 nog 13,7% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar oud opgroeide in armoede, was dat vorig jaar maar 12,7%. In de provincie Antwerpen daalde het cijfer nog sterker: van 17,5 naar 16,1%.

Volgens het kabinet De Francesco zou dat een “oppervlakkige analyse” zijn. “Kijk je naar de centrumsteden, dan heeft Mechelen de laagste kinderarmoede op Aalst (11,9%) na. Hoe lager het cijfer hoe een complexere dossiers overblijven. In Mechelen is er veel minder laaghangend fruit door de inspanningen van de voorbije jaren. Bovendien heeft elke stad zijn eigen demografie en is het gevaarlijk te vergelijken.”

Onderaan de lijst bengelen trouwens Turnhout (24,1%), Oostende (26,9%) en Antwerpen (27,3%). Neemt niet weg dat Mechelen heel ver blijft van de doelstelling om de kinderarmoede tegen eind deze bestuursperiode te halveren.

Uniek toewijzingsreglement

De kansarmoede-index wordt berekend volgens een aantal parameters. De belangrijkste zijn inkomen, arbeidssituatie, opleiding en huisvesting en daar wil de Dijlestad dan ook op inzetten, met onder meer een vernieuwde lokaal toewijzingsreglement voor sociale huisvesting en de opstart van Team OPkomst in nauwe samenwerking met AZ Sint-Maarten.

“Met het toewijzingsreglement, waarbij we een beperkt aantal sociale woningen voorbehouden voor jonge, alleenstaande ouders, zijn we uniek in Vlaanderen. Ouders moeten hun volle aandacht aan de zorg voor hun pasgeboren kindje kunnen geven, in plaats van zich zorgen te moeten maken over een goede, kwaliteitsvolle woning”, zegt De Francesco.

Het OPkomst-team begeleidde sinds de start al meer dan 150 gezinnen. “Allemaal gezinnen die eerder nog niet gekend waren in onze dienstverlening. Telkens zorgen onze maatschappelijk werkers voor de juiste ondersteuning en brengen ze belangrijke zaken in orde”, aldus nog de schepen.

Kansarmoede in de rest van de regio Berlaar: 5,1% (6,3% in 2020) Bonheiden: 4,5% (5,8%) Bornem: 10,5% (7,7%) Duffel: 9,6% (13%) Heist-op-den-Berg: 9,7% (9,3%) Lier: 13,4% (14,1%) Nijlen: 5,6% (5,7%) Putte: 6,5% (7,8%) Puurs-Sint-Amands 7,2% (7,8%) Rumst 8,9% (9,8%) Sint-Katelijne-Waver 6,3% (4,5%) Willebroek 18,7% (20,2%)

