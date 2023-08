KIJK. Nooit eerder gezien: Bart Peeters “breekt wereldrecord” huwelijksaanzoeken tijdens Maanrock

Lees meer over Maanrock in ons dossier.

De hele dag had het geregend, maar dat schrok de Mechelaars duidelijk niet af. Ze zakten massaal af naar de binnenstad, waar muzikanten en deejays op zes podia ten dans speelden. Terwijl Versuz on Tour het Feest Podium op de IJzerenleen inpalmde, liet Admiral Freebee de Grote Markt vollopen, al reageerde het publiek wat lauw op ‘Always on the run’ en andere ‘Einstein Brain’s’.

Maar met de komst van hoofdact Bart Peeters werd het echt drummen en werd er volop meegedanst en -gezongen. De grote verrassing zat in de staart. Zijn bisnummers onderbrak de zanger voor de zoektocht naar ene Dieter, die eens gevonden prompt “de liefde van mijn leven” Ellen ten huwelijk vroeg. “Ik zie u doodgraag”, gaf de Mechelaar toe. Gelukkig zei ze ten midden van het joelende publiek en in tranen ja.

Openingsdans

Waarop een “voorschotje op de openingsdans” werd gegeven op het podium – Dieter zong ook een strofe – én er prompt nog zeven partners hun geliefde via de grote festivalschermen verrasten met een huwelijksaanzoek. Daarna werden ze ook uitgenodigd om op het podium een dansje te doen. “Het wereldrecord huwelijksaanzoeken is hier gebroken”, juichte Peeters. De verrassing kaderde in een tv-programma, maar op vraag van het productiehuis vermelden we de naam en de zender niet. Vervolgens ging Maanrock met Flo Windey en Skyve de nacht in.

Voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo (Groen) toonde zich erg tevreden over de eerste echte festivaldag. “De regen heeft de Mechelaars niet tegengehouden. Daar zijn we heel blij mee. De binnenstad is helemaal volgelopen, net als vorig jaar”, stelde hij vast. “Het toont ook aan dat een volledig Maanrock-programma op vrijdag echt wordt omarmd door de bezoekers. Gelijk hebben ze. Onze Grote Markt is te mooi om er enkel op zaterdag en zondag te feesten.”

Volledig scherm Dieter vroeg Ellen ten huwelijk tijdens het concert van Bart Peeters op Maanrock. © Aikon Producties

Volledig scherm Bart Peeters op Maanrock. © Marc Aerts

Volledig scherm Bart Peeters op Maanrock. © Marc Aerts

Volledig scherm Bart Peeters riep de trouwers op het Maanrockpodiuim. © Wannes Vansina

Volledig scherm Een volle Grote Markt danste en zong met Bart Peeters. © Marc Aerts

Volledig scherm Admiral Freebee op het hoofdpodium van Maanrock. © Marc Aerts

Volledig scherm Luna & Lenthe (Versuz en Tour) op het Feest Poidum van Maanrock. © Marc Aerts

Volledig scherm Het Feest Podium van Maanrock. © Marc Aerts

Volledig scherm Er was ook ruimte voor klassieke muziek: Casco Phil op het Mechels Podium. © Marc Aerts

