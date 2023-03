KIJK Bier Central opent imposante horecazaak op Grote Markt

Mechelen ‘De schat van Reckheim’, stripde­buut van Lieven Lemmens

Op 2 april presenteert en signeert Lieven Lemmens (38) zijn eerste stripverhaal ‘De schat van Reckheim’ in de Museumkerk van Oud-Rekem (Limburg). Lemmens is afkomstig van Oud-Rekem maar woont intussen in Mechelen. Hij werkt als logistiek coördinator bij de scholengroep katOBA in Brussel, maar hij laat zijn Maaslands stadje niet los.