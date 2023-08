KIJK. Bart Peeters “breekt het wereldrecord huwelijksaanzoeken” op eerste avond Maanrock

Katalysa­tors gestolen uit vijf bestelwa­gens

Op een bedrijfsterrein langs de Blarenberglaan hebben dieven vijf katalysators gestolen. Het ging om de katalysators van vijf bestelwagens. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig spoorloos. Katalysators zijn erg in trek bij dieven. Onder meer omwille van de edelmaterialen die er zich in bevinden.