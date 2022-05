Keeting organiseert opendeurdag mét escaperoom: “Aantonen hoe moeilijk het is uit armoede te ontsnappen”

Dessel RESTOTIP. Geniet van de zoetste Kempische aardbeien bij The Red Corvette

Zin in iets nieuws, maar weet je niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een nieuwe horecazaak die écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: een drive-in met heerlijk zoete aardbeien uit volle grond.

6 mei