Kattevalse ‘boekenwurm’ uit ‘I Can See Your Voice’ is zoon van bekende ondernemer: “Eindelijk kon ik nog eens entertainen”

MechelenEen duet mogen doen met Laura Tesoro, maar eigenlijk totaal niet kunnen … zingen. Menig échte zanger sloeg afgelopen weekend groen uit van jaloezie toen ze het Vincent De Coninck (36) zagen tijdens de finale van ‘I Can See Your Voice’. Laura en met haar gans Vlaanderen gingen plat van het lachen, maar het meest genieten deed de zoon van een bekende ondernemer waarschijnlijk zelf nog het meest. “Entertainen is wat ik graag doe”, vertelt de Mechelaar.

De eerste twee afleveringen kon het panel van ‘I Can See Your Voice’ de zangers perfect onderscheiden van de niet-zangers en dus konden Christoff en Natalia een duet zingen met het koren. Laura Tesoro moest het stellen met het kaf. Ze begon met frisse moed aan haar hit ‘What’s The Pressure’, maar al bij Vincents eerste noot was duidelijk dat zij geen nachtegaal naast zich had staan.

De zangeres plooide dubbel van het lachen en had de aanmoediging van haar compagnon nodig – “Come on Laura, we can do this baby!” – om haar hit uitgezongen te krijgen. “Het was fantastisch”, blikt Vincent terug, die een ware spraakwaterval blijkt. “Ook omdat ik eindelijk nog eens op een podium kon staan en mensen kon entertainen. Dat was op dat ogenblik veel te lang geleden.”

Volledig scherm Kattevalse ‘boekenwurm’ Vincent De Coninck met Laura Tesoro in de finale van ‘I Can See Your Voice’ © VTM

Whitney Houston

In het programma speelde hij een boekenwurm, maar hij is eigenlijk acteur bij onder meer Take Twee Producties en het Fakkeltheater. Daarnaast doet hij reclame- en presentatiewerk, maar ten gevolge van corona bleven opdrachten lang uit. “Toen ze zangers én niet-zangers zochten voor een nieuw programma, heb ik dan ook niet getwijfeld en mij meteen ingeschreven voor de casting. Bij die casting koos ik voor ‘I Wanna Dance with Somebody’, een nummer je heel goed volledig mee in de mist kan gaan”, lacht hij.

Dat hij onverhoopt als winnaar met 2.500 euro naar huis mocht, was volgens Vincent lang niet het belangrijkste. “Ik wilde mij laten zien aan Vlaanderen. Ik ben al heel lang bezig met acteren, presenteren en entertainen. Dat is mijn passie en wat ik graag doe, maar het is ook moeilijk in het wereldje kansen te krijgen. Het is vechten, je hebt ‘exposure’ nodig.”

The Voice Kids

Dat hij daarvoor ‘What’s The Pressure’ naar de bliksem moest zingen, vond hij geweldig. “Ik zing echt vals, de stress maakte het nog erger. Gelukkig vond Laura het schitterend, want daar ik had ik eerst toch wat schrik voor. Ze bleek een superlief meisje. Ze vertelde achteraf dat zij overigens volledig mee was in mijn verhaal en dus geloofde dat ik wél kon zingen.”

Het was niet zijn eerste stunt in medialand. “Bij een opname van The Voice Kids een jaar of vijf geleden heb ik de rol van publieksopwarmer eens overgenomen. Die man deed dat toen heel raar en cassant en toen hij mij vroeg waarom ik niet meedeed, antwoordde ik: ‘Omdat je het niet goed doet’. Ik heb de microfoon gepakt en het publiek vervolgens geëntertaind”, lacht hij.

Papa

Het ‘I Can See Your Voice’-avontuur smaakt intussen naar meer. Vincent volgde dan ook les aan het Conservatorium in Mechelen, ging vervolgens zich bekwamen bij CinAct in de AED Studio’s in Lint, waar hij acteeropleiding genoten heeft en er nu zelf les geeft aan kinderen. “Acteren is van kinds af mijn passie. Dat heb ik van ons papa (ondernemer Guido De Coninck – red.), die ook graag entertaint. De mensen amuseren, feestjes bouwen, ik doe niet liever dan dat.”

Hij hoopt dan ook dat zijn hilarisch optreden deuren opent. “Voor een leuke gastrol of vaste rol in een reeks zou ik meteen tekenen en voor film of presentatiewerk voor tv uiteraard ook. Acteren is mijn passie, maar het is niet de gemakkelijkste weg. “

Bekijk Vincents hilarische prestatie hier:

