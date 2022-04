Kato Gâteaux wordt volledig plantaardige koffiebar en bakkerij: “Mechelen is hier klaar voor”

Lauwens startte Kato Gâteaux in 2018 op als online taartenwinkel, door het grote succes opende ze daarna een eigen koffiebar en bakkerij in hartje Mechelen. “Ik ben zelf al jaren vegetariër, en hield daar zeker rekening mee in mijn aanbod. Ik werkte wel nog steeds met eieren, melk en kaas. Sinds enkele maanden ga ik nog een stapje verder en eet ik zelf volledig plantaardig”, zegt Lauwens.

Zuivelvrije zaak

“Door die keuze begon ik ook na te denken over het aanbod van Kato Gâteaux, en in januari maakten we alvast de overgang naar een volledig zuivelvrije zaak. Nu neem ik een nog grotere beslissing: vanaf 8 april schrappen we àlle dierlijke producten. Er zullen dus geen eitjes meer geserveerd worden in de koffiebar, ook in de recepten van onze taarten worden ze geschrapt.”

Positieve berichten

“Ik was de voorbije weken druk in de weer met experimenteren en uittesten, om de gerechten helemaal op punt te krijgen. Kwaliteit en smaak blijven mijn topprioriteiten, dus ik heb best wat moeten zoeken naar de beste manier om ei te vervangen. We hadden ook in het verleden al vegan-taarten in ons aanbod, en vaak merkten klanten dit zelfs niet eens. Ik ben dus niet heel bezorgd om de reacties, en krijg zelfs net heel wat positieve berichten. Voor mij is het nu al duidelijk: Mechelen is helemaal klaar voor een volledig plantaardige koffiebar en bakkerij.”