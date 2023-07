Katleen en Rob openen nieuw kantoor van Fijne Werkplek: “Een glimlach creëren, dat is waar het om gaat”

Onteige­nings­pro­ce­du­re voor Nek­ker-No­va zet kwaad bloed: “Die bemidde­laar was een grappenma­ker... Zo’n laag bod!”

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de opstart van een onteigeningsprocedure voor in hoofdzaak de panden die links van het Speelgoedmuseum gevestigd zijn. Dit in het kader van het stadsvernieuwingsproject Nekker Nova. Een beslissing die niet in goede aarde valt bij de eigenaars, van wie enkelen al een advocaat in de arm namen. “Bedreigingen zijn geen basis voor onderhandelingen.”