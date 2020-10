Kat met overgewicht komt binnen bij Dierenbescherming: “Adélé kreeg veel te veel snoepjes”

Ze zijn wat gewend in het asiel, maar een kat zoals Adélé hadden ze nog nooit gezien. Het dier, eerder een bol pels met een klein hoofdje, woog maar liefst 9,130 kilo. De kat is zo dik dat ze zich niet meer kan wassen, waardoor haar vacht overal is beginnen klitten. “Aanvankelijk ging ze even bij ons op pension komen omdat het baasje ziek was, maar we hebben haar kunnen overtuigen afstand te doen. Het is duidelijk dat dit dier een andere eigenaar nodig heeft”, zegt Wendy Kerselaers.