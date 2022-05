Kan je over een paar jaar dineren in het stadhuis van Mechelen of er zelfs overnachten?

Regio Mechelen Onze weekend­tips voor de regio Mechelen: een bluesfesti­val, shoppen of badminton­nen in het donker

Ben je vermoeid na een drukke werkweek en wil je even onthaasten of heb je net energie te koop? Dan zijn er tijdens het weekend van 28 en 29 mei een heleboel boeiende activiteiten in de regio Mechelen waar je aan kan deelnemen. Wij hebben voor jou de leukste evenementen opgelijst. Van een bluesfestival in Ruisbroek tot de Lentebraderie in Mechelen.

26 mei