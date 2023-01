Juwelen gestolen bij inbraak

Mijnenergie 756 gezinnen doen aan energiede­len met familie of vrienden: wat is het? En voor wie is het voordelig?

Sinds vorige zomer kan je de energie van je zonnepanelen wegschenken of verkopen aan familieleden, buren of vrienden. Beide partijen hoeven daarvoor vanaf 23 januari niet langer bij dezelfde energieleverancier te zijn aangesloten. Vooral de ontvanger haalt voordeel uit zo’n transactie, maar je houdt best wel rekening met de extra kosten die verschillende energieleveranciers aanrekenen. Mijnenergie.be bezorgt een overzicht.

16 januari