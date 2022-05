JOY bouwt vroegere A.S.Adventure om tot indoor skatepark

Na de opening van Malinas kwamen de meeste winkels van de Keerdoksite in oktober leeg te staan. In afwachting van de herontwikkeling tot een nieuwe woonwijk werd herbestemmer Monumento aangesteld voor de organisatie van een tijdelijke invulling. De sociale kruidenier van Ecoso opende enkele weken terug als eerste in het voormalige pand van JBC. Hun stek moet uitgroeien tot een heuse pop-up voedselhub.

Maar ook in de vroegere A.S.Adventure wordt naarstig gewerkt. De vzw JOY bouwt er aan The Aware House: een indoor skatepark. “We hebben vroeger de skate-infrastructuur op het Douaneplein gebouwd en daar evenementjes georganiseerd, dit ligt in het verlengde”, vertellen initiatiefnemers Bruno Van Wilderode van skateparkbouwbedrijf Concrete Dreams en Ben Daeleman van Jean-Jaques Distribution, een importeur van skateborden.

Droom

“Half maart zijn we hier begonnen, maar omdat we dit naast onze job moeten doen, gaat het niet heel snel vooruit. We werken veelal met overschothout gekregen van bedrijven, maar ook met gerecupereerd arduin. We maken hier een reeds lang gekoesterde droom waar: een indoor skateplek.” De opening is gepland voor de zomer, al zal dan nog zeker niet alles af zijn.

Volledig scherm Ben Daeleman en Bruno Van Wilderode bouwen aan hun The Aware House. © Wannes Vansina

The Aware House wordt ook veel meer dan een plaats waar je kan skaten. Er zullen skatelessen en workshops plaatsvinden en een osteopaat zal er een dag in de week consultaties houden specifiek voor skaters. Verder is er ruimte voor een bouwer van skateboarden, maar ook voor een bedrukker van T-shirts. Verder op de planning ook repetitieruimte, concerten en tentoonstellingen. “Dit wordt een plek voor iedereen.”

Vaccinatiecentrum

Monumento werkt intussen verder aan de invulling van de rest van de in totaal 17.000 m² leegstaande ruimte. De vastgoedbeheerder is gespecialiseerd in het herbestemmen van gebouwen of sites waarvan de functie verloren dreigt te gaan, met de focus op een creatieve, artistieke en groene invulling.

“We hebben net van de stad te horen gekregen dat de volgende ruimte het huidige vaccinatiecentrum wordt”, zegt Caroline Staessens van Monumento. Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich nog aanmelden via info@monumento.be met vermelding van naam, concept en portfolio. Mechelaars die elders vastgoed leeg weten staan, mogen dat overigens ook melden. “Wij geven er een meerwaarde aan, ook voor de eigenaar.”

Sfeerdok

Kennismaken met de nieuwe gebruikers kan op zondag 5 juni tijdens Sfeerdok, een evenement van de stad dat het Project Keerdok in al haar facetten in de schijnwerpers plaatst. Verder op het programma staan de opening van de twee bruggen over de Afleidingsdijle, een werfbezoek aan parking Keerdok en verschillende infostanden van de projectontwikkelaars. Meer info vanaf 11 mei op www.mechelen.be/sfeerdok.