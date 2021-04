Jongeren lokken 17-jarig meisje naar lokalen van vzw en verkrachten haar: drie verdachten aangehouden

Mechelen/Antwerpen Cellist brengt eerbetoon aan hoofdkan­toor Telenet: “Anders kloppend hart, nu doods”

18 april De Antwerpse cellist Christoph Bunzendahl (44) heeft zaterdag een prelude van Bach gespeeld in het atrium van het hoofdzetel van Telenet in Mechelen in het kader van een project dat leven wil brengen op plaatsen die nu door de coronacrisis doods zijn.