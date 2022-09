Jongeman (20) schendt contactverbod met moeder amper drie dagen nadat het werd opgelegd

Het parket in Mechelen heeft een probatie-opschorting geëist tegenover een 20-jarige Mechelaar. De jongeman stond woensdag terecht voor het schenden van zijn voorwaarden. Die werden eind oktober 2021 opgelegd door het parket nadat hij zijn moeder agressief had lastiggevallen. “Het was een verregaande regel, maar wel één die nodig was om de rust in het gezin terug te laten keren”, vertelde openbaar aanklager Geert Noels. “Maar meneer drong drie dagen nadat het contactverbod werd opgelegd de woning van zijn moeder al terug binnen.” De feiten werden niet betwist. De jongeman verzette zich niet tegen een probatie-opschorting. Naar eigen zeggen zijn de ogen van de twintiger geopend. “Ik zie mijn mama graag, maar samenleven en wonen is echt wel iets anders”, besloot de man. Een vonnis in de zaak volgt binnenkort.