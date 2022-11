Jonge winkeldievegge (24) moet werkstraf uitvoeren

Putte STRAFPLEI­TERS. Veronique Gysbrechts (33) zet de stap naar assisen: “Bij één zedenzaak ben ik boos geweest op mezelf. Ik had iets moeten merken”

Nog voor ze eigenlijk goed wist wat de advocatuur inhield, wist ze al dat ze advocaat zou worden. Strafpleiter Veronique Gysbrechts (33) uit Putte bij Mechelen begon in 2016 aan de balie van Antwerpen. Daarvoor stond ze aan de andere kant en werkte ze voor het Antwerps Parket-Generaal op de sectie KI (Kamer van Inbeschuldigingstelling). Twee jaar geleden startte ze haar eigen kantoor gespecialiseerd in strafzaken op en binnenkort pleit ze voor de allereerste keer in het hof van assisen. “Laat ons eerlijk zijn: assisen is voor strafpleiters toch wel het summum. Het hoogste van het hoogste”, klinkt het.

7 november