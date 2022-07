Jonge chauffeur (17) toont blote billen aan vrouwelijke agent: “Hij kreeg meteen een extra proces-verbaal voor openbare zedenschennis”

De jonge chauffeur was één van de 1.549 autobestuurder die afgelopen weekend aan de kant werd gezet. Meteen na de speekseltest door de politie van Mechelen-Willebroek bleek dat de tiener onder invloed was van zowel cannabis als cocaïne. Hierop wilden de politieagenten het rijbewijs in beslag nemen, maar dat bleek onmogelijk. “Want zijn rijbewijs, een voorlopig rijbewijs, was eerder die dag al ingetrokken tijdens een andere controle in Boom”, weet politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Daarom werd er beslist om het voertuig in beslag te nemen.

Hierop werd de 17-jarige verbaal bijzonder agressief. “Hij schold onze collega’s meermaals uit”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Waarna er een PV werd opgesteld voor smaad tegenover de politie.” Als klapper op de vuurpijl toonde de jongeman ook nog zijn blote billen aan een vrouwelijke politie-inspecteur. “En dus volgde er een tweede proces-verbaal”, klinkt het nog bij Van de Sande. “Namelijk één voor openbare zedenschennis.” Nog voor de rust terugkeerde bij de politiecontrole, ontving de tiener een derde PV.

Zware medicatie

“Nu een GAS-PV”, luidt het nog. “Omdat hij een sigaret voor de voeten van de agenten op de grond smeet.” Binnenkort zal de tiener het mogen gaan uitleggen aan de politierechter in Mechelen. Hij riskeert er een serieuze geldboete en een bijkomend rijverbod. Afgelopen weekend werden er in totaal negen rijbewijzen in beslag genomen voor 15 dagen. Vijf chauffeurs hadden te veel gedronken. Ze hadden tussen de 1,6 en 2,3 promille in hun bloed. Vier andere autobestuurders waren dan weer onder invloed van drugs.

Quote Onder invloed van cocaïne? Dat kan niet. Ik gebruik niet, maar neem wel zware medicatie tegen zenuwpij­nen Betrapte autobestuurder

Eén van hen beweerde dat de speekseltest niet klopte. Hij had positief getest op cocaïne in zijn bloed. “Maar ik neem geen drugs”, verklaarde de autobestuurder. “Ik neem wel zware medicatie. Zo neem ik vijf pillen per dag tegen zenuwpijnen.” Het speekselstaal werd opgestuurd naar het labo voor verder onderzoek. Een andere chauffeur reed dan weer onder invloed van cannabis. Het ging om een 24-jarige motorrijder uit Brussel. De twintiger werd opgemerkt in de Frederik de Merodestraat in Mechelen.

Voorlopig rijbewijs

“De man kwam aangereden met een hels lawaai en stak - ondanks dat de ganse binnenstad een fietszone is - twee fietsers voorbij”, aldus Van de Sande. De politie ging de motorrijder achterna en kon hem in de Varkensstraat aan de kant zetten. Hij gaf ook spontaan toe dat hij dagelijks een joint rookt. De twintiger had sinds drie weken een voorlopig rijbewijs voor de motorfiets. “Maar hij mocht het al onmiddellijk terug afgeven”, besluit Van de Sande. “Net zoals zijn rijbewijs voor de wagen.”

Tot slot moesten nog vier chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor zes uren en deden twintig anderen dat voor drie uren. Eén van deze chauffeurs was een vrouw die haar rijbewijs niet kon afgeven. Haar rijbewijs lag nog op het politieparket van Leuven. Na een veroordeling door de politierechter moest ze vier herstelexamens afleggen, maar tot op vandaag had ze dat nog steeds niet gedaan.

De WODCA-acties kaderden binnen de BOB-zomercampagne en in het verkeersactieplan van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.

