Johnny Ronaldo (87), oprichter van Circus Ronaldo, overleden: “Een man van emotie en een vat vol wijsheid”

Jan Van Den Broeck en zijn broer Herman, vijfde generatie in een Mechelse circusfamilie, richtten in 1971 Circus Ricardo op. Enkele jaren laten, bij het vertrek van Herman, werd het gezelschap omgedoopt tot Circus Ronaldo, naar de artiestennaam van Jan, Johnny Ronaldo.

Levenswijsheid

Circus Ronaldo groeide internationaal uit dankzij de speciale mix van klassiek circus en commedia dell'arte in haar voorstellingen. "Ze hebben echt hun stempel gedrukt op het circusleven in Vlaanderen, door naast klassiek circus ook mimiek en humor toe te voegen aan hun voorstellingen", zegt Mechels schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). "Ik herinner me Johnny als een man van emotie, maar ook als een vat vol wijsheid. Als we debatavonden hielden over cultureel erfgoed bracht hij dankzij zijn ervaring in het circusleven heel wat levenswijsheid mee. Bij elke voorstelling wapperde de Mechelse vlag boven op de tent, die fierheid werd duidelijk gedragen, waardoor hij een goede ambassadeur voor de stad was.”