Joe maakt ochtendradio op Sint-Romboutstoren

Mechelen BELOOFD IS BELOOFD. Wordt Mechelen de fietsstad van Vlaanderen en krijgt ze zestien nieuwe parken? En hoe zit het met de halvering van de kinderar­moe­de?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes uit het bestuursakkoord, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Mechelen, met een stadsbestuur dat bij aanvang drie grote ‘toekomstprojecten’ naar voren schoof: het zetten van baanbrekende stappen op het vlak van mobiliteit, het halveren van de kinderarmoede en het uitgroeien tot een economische toplocatie. Met wisselend succes.

10 mei