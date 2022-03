JBC komt in plaats van Zara; ook Otomat op komst

JBC heeft al jaren een winkel in de Dijlestad, tot voor kort op het Rode Kruisplein, nu in Malinas. Volgens COO Dominiek Willemse is een vestiging in de Bruul aanvullend en geen concurrentie.

“Het aanbod zal hetzelfde zijn, maar we spreken over een ander koopmoment. In de periferie doen mensen functioneel inkopen, in het centrum nemen ze meer hun tijd”, verklaart hij.

JBC was al langer op zoek, maar vond niet meteen een voldoende groot pand om er het volledige familieconcept in onder te brengen. Bedoeling is vanaf 15 juni het interieur te strippen om er het duurzaam concept van JBC in onder te brengen. Daarbij zullen de etalages in de beschermde gevel worden verlaagd.

Duvel

Ook brasserie De Cirque krijgt snel een nieuwe invulling. Alain Verbeeck sloot zijn zaak in februari nadat hij zijn pand verkocht aan brouwerij Duvel Moortgat, in de plaats komt Otomat. Dat is een Belgisch concept waar pizza’s delen en zware bieren centraal staan.

Volledig scherm De Cirque op de Vismarkt © David Legreve

Het retail- en horecanieuws werd gecommuniceerd in de marge van een groot ondernemingsevent in Lamot. 170 starters, retail- en horecaondernemers en bedrijven tekenden present.

Leegstand

De stad hoopt dat ze voor Mechelen zullen kiezen. “Het aantal toont nogmaals aan dat Mechelen in trek is. De meeste panden kennen slechts een korte leegstand. Het aantal ondernemingen dat opent, ligt hoger dan het aantal dat sluit”, aldus schepen van Economie Greet Geypen.

“Mechelen is de enige centrumstad waar er minder leegstand is dan tien jaar geleden. Daar mogen we fier op zijn, maar we moeten er elke dag aan werken. Vanuit Vlaanderen doen we daar graag aan mee”, aldus minister Bart Somers.