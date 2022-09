Jazzathome vult huiskamers met muziek: “Een muzikale ontdekkingsreis”

Mechelen Zo’n 120.000 Maanrock­kers kwamen naar Mechelse binnenstad: “De echte Maanrock werd gemist”

Mechelen mag vandaag terugblikken op één van de drukste Maanrock-edities ooit. Naar schatting vonden zo’n 100.000 mensen de weg naar de podia in de Mechelse binnenstad. “Maar een nog belangrijker cijfer is dat van de sfeer, en die was tien op tien”, klonk op het zondag bij de organisatie.

29 augustus