Jas en geld uit auto gestolen

Mechelen “Alsjeblief, mag ik die boete meteen betalen?”: Dronken autobe­stuur­der smeekt politie om rijbewijs niet in te trekken na eerder rijverbod (en fikse boete)

Een jonge autobestuurder heeft afgelopen weekend zijn rijbewijs moeten inleveren voor vijftien dagen. Tijdens één van de vele WODCA-controles in Mechelen en Willebroek liep hij tegen de lamp terwijl hij 2,2 promille in zijn bloed had. En dat was niet de eerste keer.

21 maart