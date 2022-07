Ivarem zoekt oplossing voor parkeren van vrachtwagens: “Klachten over hinder, ergernis en onveilige situaties”

“Op het eerste zicht lijkt het verbieden van vrachtwagenparkeren een voor de hand liggende oplossing. Maar zo eenvoudig is het niet, want een tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens is allesbehalve goed. We hebben deze vrachtwagens immers nodig voor de de verdere economische ontwikkeling van het Rivierenland. Maar liefst 4,4% van het totale aantal jobs in Vlaanderen zit in de logistieke sector, en tussen 2015 en 2040 verwacht het Federaal Planbureau bovendien een groei van 25% in tonkilometer”, zegt Pieter Dresselaers, expert mobiliteit bij IGEMO.

Volledig scherm Overnachtende truckers zorgen voor overlast, oa door sluikstorten. © David Legreve

“Daarom gaan we op zoek naar een andere oplossing voor het vrachtwagenparkeren. We kunnen de verantwoordelijkheid niet alleen afschuiven op de steden en gemeenten, ook andere wegbeheerders en bedrijven moeten hun steentje bijdragen. We gaan daarom samenwerken binnen de regio Rivierenland, en er is meer. Ons regionale project is gehonoreerd als een ‘regionaal doorbraaktraject’ van het Labo Regiovorming van de Vlaamse Regering. Dit wil zeggen dat we een financiële ondersteuning krijgen van maar liefst 25.000 euro.”

Potentiële locaties

“We gaan vanuit IGEMO nu eerst en vooral een inventarisatie te maken van potentiële locaties voor vrachtwagenparkeren, verder zullen we een behoeftenbevraging en marktonderzoek organiseren en alle mogelijkheden tot beheer en financiering van zulke vrachtwagenparkings in een plan te gieten. We verwachten de eerste resultaten tegen einde september 2023.”

