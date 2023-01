IVAREM start vroeger met ophaling van afval: “Want verkeer wordt alsmaar drukker”

“IVAREM heeft het startuur van de ophaalrondes in de ganse regio een halfuur vervroegd omdat we vaststellen dat het verkeer in de regio drukker wordt. Op die manier kunnen we de drukste delen in de gemeenten vroeg inzamelen zodat we met onze ophaalwagens geen extra hinder veroorzaken voor schoolgaande jeugd en pendelaars. Daarnaast maakt dit vroeger startuur het ook mogelijk om efficiënter en sneller in te zamelen.” zegt IVAREM-voorzitter Koen Anciaux. “De zomer van 2022 was een periode waarin de ene hittegolf volgde op de andere. Door de afvalophaling in de zomerperiode structureel te vervroegen, beschermen we onze ophalers tegen de loden middagzon. Daarnaast zorgen we zo dat het afval minder lang in de zon blijft staan en geen overlast veroorzaakt voor buurtbewoners.”