Internationale dance battle in ROJM: “Met deelnemers uit Mexico, Italië en Portugal”

Mechelen Buurman verijdelt inbraak: “Twee mannen zien wegvluch­ten”

Twee inbrekers hebben in de Stenenmolensraat geprobeerd om in te breken in een woning. De daders werden echter opgeschrikt door een buurman. Die had lawaai gehoord en ging poolshoogte nemen. “Hierop namen twee mannen de vlucht”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De daders geraakten de woning niet binnen. Bij de inbraakpoging raakte wel de voordeur beschadigd.

20 oktober