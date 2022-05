“Inspelen op drugscriminaliteit op wijkniveau blijft belangrijk”: WijkDrugsTeam (WDT) blikt terug op succesvol eerste jaar

MechelenHet WijkDrugsTeam (WDT) van de politiezone Mechelen-Willebroek mag terugblikken op een succesvol eerste jaar. Niet enkel nam het ruim 7 kilogram drugs in beslag bij lokale dealers en werden er 1.335 processen-verbaal opgesteld, maar dankzij hun aanpak verdween ook de drugsoverlast in het Caputsteenpark. Daar werden omwonenden maandenlang geteisterd door jongeren die drugspakketjes over de Mechelse gevangenismuur kwamen gooien.

Het drugsbezit -als handel in gans Vlaanderen nam de afgelopen jaren flink toe. Ook in Mechelen en Willebroek. Daarom richtte de politiezone Mechelen-Willebroek op 1 mei vorig jaar het (voorlopig) 6-koppig WijkDrugsTeam op. “Hierdoor konden we ons niet enkel focussen op het oprollen van grote drugsnetwerken, maar ook inspelen op drugscriminaliteit op wijkniveau. Want ook dat was én blijft belangrijk. Omdat het voor heel wat negatieve aspecten in de wijk zorgt”, vertelt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). De resultaten na een evaluatie van één jaar WDT zijn dan ook zeer positief.

Nultolerantie

Zo werd er onder meer ruim 7 kilogram aan drugs in beslag genomen bij lokale straatdealers. “Cannabis staat op kop met ruim 4,7 kilogram en wordt gevolgd door hasj (1,1 kilogram) en cocaïne (650 gram)”, licht korpschef Yves Bogaerts toe. “Er werden verder ook nog 326 XTC-tabletten, meerdere joints en verschillende soorten amfetamines in beslag genomen.” Ook niet onbelangrijk. Het team nam tijdens huiszoekingen en arrestatie meer dan 100.000 euro in beslag, arresteerde uiteindelijk 88 dealers en bracht 58 ervan voor de onderzoeksrechter met ‘panklare’ dossiers. Heel wat van die 58 dealers kennen ondertussen hun vonnis al.

Het gevolg van een nauwe samenwerking met het Mechels parket en zijn nultolerantie naar drugsgebruik -en handel toe. Ook collega-burgemeester Eddy Bevers (N-VA) van Willebroek is tevreden met het werk van het WDT. “Er was een aanpak nodig en vandaag kunnen we concluderen dat deze aanpak de juiste aanpak is”, luidt het.

Volledig scherm MECHELEN - Het Caputsteenpark in Mechelen pal naast de gevangenis © Tim Van der Zeypen

Quote We hebben het fenomeen van drugspak­ket­jes in de omgeving van de Mechelse gevangenis aangepakt én met succes. Daar waar we vroeger dagelijks prijs hadden, zien we nu dat dit fenomeen zo goed als verdwenen is Rechercheur bij het WijkDrugsTeam

Het team werkt voornamelijk informatiegestuurd. “Dat betekent dat we onze informatie halen bij opmerkingen van de inwoners of signalen door onze collega-inspecteurs van het wijkteam en de dienst interventie”, verduidelijkt één van de rechercheurs van het WDT.

“Op die manier kunnen we zeer gericht gaan werken op specifieke locaties of personen.” Eén van zijn grotere successen boekte het WDT het afgelopen jaar in de aanpak van de overlast bij de omwonenden van het Caputsteenpark in Mechelen en bij uitbreiding de gevangenis. Daar werden de omwonenden vaak geconfronteerd met (veelal jongeren) die pakketjes met drugs over de gevangenismuur kwamen gooien. Van verzwaarde tennisballen, stenen en uitgeholde aardappelen met cannabis in. Met alles werd er getracht om de drugs in de gevangenis te krijgen. Alleen belandde vaak restanten hiervan in de tuinen van deze omwonende.

Verdubbeling

“We hebben dat fenomenen toen onmiddellijk aangepakt én met succes”, zegt een rechercheur van het WDT. “Want daar waar we vroeger quasi dagelijks prijs hadden, zien we dat dit fenomeen op dit moment zo goed als verdwenen is.” Het WijkDrugsTeam zal tegen de zomer worden uitgebreid van 6 naar 8 rechercheurs. “In de eerste vier maanden van 2022 zien we een verdubbeling in de frequentie van het aantal arrestaties en huiszoekingen ten opzichte van de afgelopen 8 maanden in 2021”, besluiten de burgemeester en korpschef. “Een uitbreiding van het team is dus nodig. Op die manier zal ook de slagkracht van het team nog toenemen.”

