Inhoud van fooienpot gestolen

Mechelen Piepjonge onderne­mers Laurelyne en Faissal nemen bekende koffiebar over: “Opnieuw zussen baas bij Sister Bean”

De bekende koffiebar Sister Bean in Mechelen is in nieuwe, bijzonder jonge handen. Overnemers Laurelyne Van den Branden (21) en Faissal El Messaoudi (22) heropenden de zaak op de Vismarkt vrijdag volgens het bekende recept, al willen ze daar met een avondconcept ook nieuwe ingrediënten aan toevoegen. “Opnieuw zwaaien zussen de plak bij Sister Bean en dat willen we volop uitspelen!”, klinkt het.

10 juli