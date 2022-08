Indringers stelen etenswaren uit school

Hombeek Monne neemt na 43 jaar afscheid van horeca: “Met wat pijn in mijn hart”

Brasserie Monne in de Zepstraat is toe aan haar laatste weken. Nog vijf weekends wil de uitbater zijn klanten verwennen: eerst met mosselen, vervolgens onder meer met zijn geliefde eendensneetjes met portosaus en appeltjes. “Eigenlijk kon ik vorig jaar al vervroegd met pensioen, maar ik dacht: ‘Ik ga nog een jaar werken om wat van mijn verloren centen terug te verdienen’. Dat was verkeerd gedacht.”

22 augustus