Indringers houden lelijk huis: inbraakpogingen op vijf plaatsen

Mechelen Parket streng tegen moneymules: “Phishing­ben­des kunnen alleen door jullie blijven bestaan”

Van ‘Ik was mijn bankkaart verloren’ tot ‘Ik ken niets van elektronica’. Zowat elke beklaagde, die maandag door het parket was gedagvaard omdat ze als ‘moneymule’ hadden deelgenomen aan een phishingbende, had zijn of haar excuus klaar. Toch drong het parket steeds aan op een veroordeling. “Om een sterk signaal uit te sturen”, luidde het.

5 december