Inbrekers gaan ervandoor met slijpmachine en dopsleutels

Muizen Lions Clubs ontvangen 135 Oekraïense kinderen in ZOO Plancken­dael: “Een dag ontspan­ning om hun zinnen te verzetten”

Zes Lions Clubs uit het Antwerpse ontvingen op zaterdagmorgen 135 Oekraïense kinderen en hun ouders voor een dagje in ZOO Planckendael. De serviceclubs voorzagen het vervoer van en naar het dierenpark, het eten voor de gasten en betaalden hun toegangstickets. “De gezinnen konden zich aanmelden via de OCMW’s van Zoersel, Brasschaat en Linkeroever. Het is een gigantische organisatie, want naast de vele kinderen en ouders werden er ook tolken uitgenodigd om de gasten welkom te heten en te begeleiden. Met dit initiatief willen we de Oekraïense gezinnen een dagje ontspanning aanbieden, een dag ze hun zinnen kunnen verzetten. Op het einde van de dag ontvangen de kinderen een kleurboek met daarin een woordje uitleg in zowel het Oekraïens als het Nederlands”, zegt voorzitter van Lions Minerva Antwerpen Zoersel Oswald Vansintejan.

24 september