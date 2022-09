Inbrekers forceren deur van appartement

Mechelen Discussie over paaltjes laait opnieuw op: “De Vesten worden gebruikt als excuus om de stops opnieuw in te voeren”

Een aantal inwoners van de wijken Nekkerspoel en Mechelen-Noord maakt zich grote zorgen over de herinrichting van de Vesten. Dat bleek dinsdagavond tijdens een infovergadering georganiseerd door de actiecomités tégen de huidige plannen. Vooral de komst van vier stops in de wijk beroert de gemoederen. “De Vesten worden gebruikt als excuus om ze opnieuw in te voeren, ditmaal zonder overleg, zonder inspraak of bevraging.” Volgens de mobiliteitsschepen zijn daar goede redenen voor.

21 september