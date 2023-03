Inbrekers die Hombeek teisterden krijgen 30 maanden met uitstel: “Eén van hen had een gestolen voetbaltruitje van SK Leest op zak”

Het duo werd in de nacht van 11 op 12 september 2022 gevat. Ze verscholen zich toen in de omgeving van de spoorlijn in Hombeek. Eén van de twee mannen bleek op het moment van de controle in het bezit te zijn van een voetbaltruitje van SK Leest. “Eén dat die nacht werd gestolen in de buurt”, aldus het parket op zitting. “Dat is best opvallend omdat er van zulke voetbaltruitjes niet veel in omloop zijn.” Tijdens het fouilleren van de twee mannen vonden de agenten ook nog een handboor. Eén waarmee ze volgens het parket de gaatjes maakten in de ramen en deuren om binnen te geraken in de woningen. De verdediging betwistte de feiten niet. Ze vroegen een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daar op in. Ze veroordeelde het duo tot een celstraf van 30 maanden en een geldboete van 1.600 euro met uitstel.