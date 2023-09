Inbrekers beschadigen raam bij inbraakpoging

Dieven stelen gereed­schap uit bestelwa­gen

In Nieuwwerk hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. De daders geraakten in het voertuig zonder inbraaksporen achter te laten. Ze gingen er wel vandoor met gereedschap. Zo werd er naast een stofzuiger ook nog een zaag- en boormachine ontvreemd. De politie is een onderzoek opgestart.