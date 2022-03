Inbreker verstopt zich in de logeerkamer: “Hij komt ook in aanmerking voor reeks beschadigingen aan voertuigen”

MechelenDe politie heeft in de Ridder Dessainlaan in Mechelen een inbreker kunnen vatten. De man werd betrapt door de bewoonster en uiteindelijk opgepakt in de logeerkamer. Hij komt ook in aanmerking voor het beschadigen van een zestal voertuigen.

De inbraak dateert van tijdens de nacht van zondag op maandag. Kort voor 1 uur kreeg de politie van Mechelen-Willebroek toen een noodoproep van de bewoonster van een woning in de Ridder Dessainlaan. “Zij had lawaai gehoord aan de achterkant van haar woning”, vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. “Een man had de woning betreden via een houten plank die nota bene was aangebracht om het raam te dichten omdat het bij een eerdere inbraak (enkele dagen geleden, red.) al beschadigd raakte.”

Logeerkamer

Bij aankomst van de politie werden alle kamers in de woning doorzocht. De inbreker werd uiteindelijk in de logeerkamer aangetroffen. “De man werd opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor. Daar werd hij verhoord en later ter beschikking gesteld van het parket”, gaat politiewoordvoerder Van de Sande verder. Via verder onderzoek van de Mechelse recherche blijkt dat de inbreker ook nog in aanmerking komt voor een reeks beschadigde voertuigen.

Aangehouden

“Zo werden er onder meer drie voertuigen in de Postzegellaan, twee voertuigen in de Ridder Dessainlaan en één voertuig langs de Vaartdijk beschadigd”, verduidelijkt Van de Sande. “Vooral de ruiten en één zijspiegel werden geviseerd.” De inbreker werd na zijn verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die besliste uiteindelijk om de inbreker aan te houden en op te sluiten in de gevangenis. Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen.