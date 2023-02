Inbraken in werfcontainer langs Zemstbaan en woning in Gentsesteenweg

voetbal eerste nationale Juliaan Laverge (Rupel Boom) wil stunt van vorig seizoen tegen leider Patro Eisden herhalen: “Ik sta met degradatie­strijd op en ga ermee slapen”

Het bezoek van Rupel Boom aan Jong Charleroi vorige week was, op z’n zachtst gezegd, een maat voor niets. De Steenbakkers speelden een dramatische eerste helft en daar konden ze zich, mede door de uitsluiting van Medelinskas, niet meer van herstellen. Door de nederlaag tuimelden ze zelfs terug tot de rechtstreekse degradatieplaatsen in de stand. Dat vraagt dus om een reactie komend weekend, maar met leider Patro Eisden Maasmechelen als tegenstander is het nog maar de vraag of dat enig resultaat zal opleveren?