Inbraakpoging in woning: raam raakt beschadigd

BASKETBAL TOP DIVISION TWO Coach Wim Van Poucke en Kangoeroes Two verliezen bij BC Flénu: “Dit seizoen proberen om tien matchen te winnen”

De eerste speeldag in Top Division Two bracht een verplaatsing voor Kangoeroes met zich mee. Het team van coach Wim Van Poucke kreeg met Flénu een stevige ploeg als tegenstander. De Henegouwers zijn met drie ex-eersteklassers in hun rangen titelkandidaat. Kangoeroes verloor uiteindelijk met 94-84. “Tegen dit Flénu verliezen met tien punten verschil is geen slecht resultaat”, aldus Van Poucke.

18 september