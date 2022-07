Inbraakpoging in handelszaak

Mechelen Voortaan enkel kortparke­ren in hele Hoogstraat: “Laden en lossen makkelij­ker maken en meer vrije plaatsen creëren”

Stad Mechelen voert in de hele Hoogstraat kortparkeren in. Het doel is het laden en lossen vlotter te laten verlopen, voor meer parkeercirculatie te zorgen en het parkeerregime in de straat duidelijker te maken. “Het moet een verbetering worden voor handelaars, leveranciers én bezoekers.”

15 juli