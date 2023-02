Inbraak op bouwwerf: bouwmateriaal gestolen

Natuurpunt zoekt ‘TuinTes­ters’ om klimaatver­an­de­ring in kaart te brengen

Mechelen zet onder leiding van Natuurpunt de grootschalige ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’-campagne op kleine schaal verder. Doel is de klimaatverandering in de stad in kaart te brengen.