Inbraak in wagen op openbare parking met jas en zonnebrillen als buit

Mechelen Inbreker verstopt zich in de logeerka­mer: “Hij komt ook in aanmerking voor reeks beschadi­gin­gen aan voertuigen”

De politie heeft in de Ridder Dessainlaan in Mechelen een inbreker kunnen vatten. De man werd betrapt door de bewoonster en uiteindelijk opgepakt in de logeerkamer. Hij komt ook in aanmerking voor het beschadigen van een zestal voertuigen.

10 maart