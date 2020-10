“In welk land leeft u?”: voorzitter eerstelijnszone Mechelen-Katelijne schrijft open brief aan Jambon

De Vlaamse regering neemt voorlopig geen bijkomende maatregelen om de coronapandemie te bestrijden, op het verlengen van de herfstvakantie na dan. “Ik zou nu mijn huis kunnen blussen, want misschien komt er straks een brand”, verwoordde Jambon het in De Zevende Dag.

Beeldspraak die Festraerts in het verkeerde keelgat schiet. “De vrijwillige brandweer is overal in de buurt al aan het blussen, en is oververmoeid omdat er geen ploegen meer zijn om hen af te lossen”, schrijft hij.

Met de vrijwillige brandweer bedoelt hij dan de huisartsen en het andere zorgpersoneel. “Wij vragen uw regering om haar verantwoordelijkheid te nemen”, besluit hij de brief.

Lockdown?

Of dat dan een lockdown moet zijn, laat hij in het midden. “Ik begrijp de keuze om de scholen en bedrijven open te houden, maar dan moet je al de rest wel stilleggen op een moment dat het virus zo hard circuleert als nu.”

Hij heeft het dan onder meer over sport en jeugdbewegingen. “Een lockdown heeft ook het voordeel van de duidelijkheid. Op dit ogenblik beseft nog altijd niet iedereen de ernst van de situatie.”

Coronapunt

Festraets is ook wachtcoördinator van het Coronapunt Huisartsen Mechelen. De beslissing om mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad niet meer te testen, zorgt daar voor een daling van de enorme druk.

Echt blij is hij daar niet mee. “Want die personen missen nu de uitleg die wij huisartsen anders geven over quarantaine en het niet hebben van nauwe contacten. Vraag is of zij er zich dan aan gaan houden. Desondanks de helft minder personen in aanmerking komen om te worden getest, blijft het aantal positieve gevallen overigens wel stijgen.”

Iets waar de huisarts zich ook zorgen over maakt, is de vaststelling dat patiënten met niet-coronagerelateerde aandoeningen net als tijdens de eerste golf niet meer naar de huisarts komen. “Zorgwekkend.”

De volledige open brief:

Beste meneer Jambon

Ik hoor dat u op VRT zondagochtend beweerde “We volgen de situatie op. Het kan zijn dat ik binnen 3-4 dagen met de gouverneurs bijkomende maatregelen neem. Ik zal niet aarzelen, maar laat ons het effect van de recent genomen maatregelen zien.

Welke situatie volgt u op? Naar welke cijfers kijkt u? We zitten op vele plaatsen in Vlaanderen al op het niveau van einde maart. De druk op de ziekenhuizen wordt weer onhoudbaar. De eerste lijn kreunt al weken onder de aanhoudende druk en we zien de situatie alleen nog maar verergeren. Binnen 3-4 dagen zal u niet aarzelen, maar vandaag nog wel? Hoe denkt u dat de situatie er binnen 3-4 dagen zal uitzien terwijl de curves steil de hoogte ingaan?

U zegt: “Ik zou nu mijn huis kunnen blussen, want misschien komt er straks een brand.” In welk land leeft u? Misschien zit u gezellig te barbecueën aan uw poolhouse, en heeft u daardoor de brandlucht niet geroken. Kijk! De vlammen slaan al over van het huis van de buren! Uw carport vat al vuur! De vrijwillige brandweer is overal in de buurt al aan het blussen, en is oververmoeid omdat er geen ploegen meer zijn om hen af te lossen. Maar ze blijven blussen met de moed der wanhoop, want dat is wat brandweerlui doen. Ten koste van zichzelf.

“Op het terrein,” zoals dat heet, werken lokale besturen en eerstelijnswerkers in de eerstelijnszones. Waar zij eerst nog brandjes probeerden te blussen, krijgen zij nu de indruk dat zij dweilen met de kraan open… Iedereen vraagt om een doortastend optreden. Sommigen leggen zelf al strengere maatregelen op. Wij vragen uw regering om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Met vermoeide groet

Stijn Festraets, huisarts

Medisch verantwoordelijke Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne

P.S. Voor praktische tips: praat eens met iemand uit het echte leven. Uw administratie heeft mijn nummer.