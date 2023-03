In Mechelen zwaarbewolkte ochtend

Auto botst tegen geparkeer­de voertuigen

Een 76-jarige man is bij een verkeersongeval in de Galgestraat gewond geraakt. De man liep lichte verwondingen op. Het ging om de chauffeur van het voertuig. “De bestuurder was kort hiervoor de controle over zijn stuur verlopen en botste tegen twee geparkeerde voertuigen”, zegt de politie. Zijn wagen ging over de kop en kwam tot stilstand op zijn dak. De brandweer werd erbij gehaald omdat er werd gevreesd dat de chauffeur gekneld zat. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De man werd wel uit het voertuig geholpen door de hulpdiensten en nadien overgebracht naar het ziekenhuis.