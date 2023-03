In het spoor van weerman Frank Deboosere: ontdek zijn thuisstad Mechelen tijdens een stadswandeling

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van het afscheid van weerman Frank Deboosere, die mag genieten van zijn welverdiende pensioen. Zo kan je een stadswandeling maken door Mechelen, de geboortestad van Frank.

Start- en aankomstplaats: Mechelen, 7 kilometer Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier.

Een stadswandeling door Franks geboortestad Mechelen lijkt één van de beste manieren om de weerman te eren. Op deze tocht door de Dijlestad kom je achter allerlei weetjes, die soms ook iets met wetenschap te maken hebben. Vertrekken doe je aan het station Mechelen-Nekkerspoel. Na 7 kilometer wandelen kom je daar ook weer aan.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het standbeeld van Dodoens in de Mechelse Kruidtuin. © Stad Mechelen

Van station Nekkerspoel wandel je langs de Zandpoortvest in de richting van het station Mechelen. Vlak voor je de Dijle oversteekt sla je rechts de binnenstad in. Je komt dan in de Kruidtuin, een mooi stadspark aan de rand van het historisch centrum. Hier vind je het standbeeld van Rembert Dodoens. Natuurlijk moet hij dan wel iets met kruiden te maken hebben. Dodoens werd geboren in Mechelen en was zowel plantkundige als arts. De eerste belangrijke inbreng van Dodoens voor de plantkunde was dat hij zelf planten ging zoeken en beschrijven. Hieruit volgde een enorme toename van het aantal beschreven soorten. Hij beschreef ongeveer 1340 soorten zelf, waarvan een 600-tal nieuw was. In zijn Cruydeboeck van 1554 breekt hij resoluut met de traditie door de planten niet meer alfabetisch te rangschikken, maar volgens hun uiterlijke kenmerken. Hij zette daarmee de toon voor de moderne biologie.

Je verlaat het park aan de noordkant en komt vervolgens in de winkelstraat Bruul uit. Die volg je tot aan de Grote Markt, waar je botst op het standbeeld van het Opsinjoorke. Het Opsinjoorke is een figuur uit de Mechelese Ommegang die verwijst naar dronkaards en vrouwenlopers die als straf de lucht werden ingegooid. Daarna doorkruis je de Grote Markt richting Schoenmarkt en IJzerenleen. Op de Mechelse Schoenmarkt staat het standbeeld van Margareta van Oostenrijk. Onder haar bewind kende de stad een grote bloeiperiode. Mechelen was toen naast gerechtelijke ook bestuurlijke hoofdstad van de Nederlanden. De IJzerenleen is dan weer bekend om haar imposante gevels, mooie winkels en een van de oudste stadhuizen van Vlaanderen. De straat dankt haar naam aan de ijzeren leuningen naast het vlietje dat hier lang geleden stroomde. De gevels uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw zijn niet origineel maar werden na een wedstrijd tussen architecten weer opgebouwd na de vernielingen van de Eerste Wereldoorlog.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De IJzerenleen in Mechelen © David Legreve

Via de IJzerenleen kom je op de Haverwerf. Hier staat een standbeeld van Ludwig van Beethoven en zijn grootvader Lodewijk. De componist Ludwig Van Beethoven werd geboren in Duitsland en bracht een groot deel van zijn leven in Wenen door. Toch bevat zijn achternaam het Nederlandse ‘van’ en niet het Duitse ‘von’. Dit heeft Ludwig te danken aan zijn voorouders. Die waren afkomstig uit Mechelen.

Een bezienswaardigheid die je in Mechelen zeker niet mag missen is uiteraard de Sint-Romboutstoren. De Mechelse kathedraal is een pronkstuk van gotische bouwkunst dat het hele stadsbeeld domineert. Het is veruit het meest iconische gebouw van Mechelen. De bouw startte in de dertiende eeuw, maar de toren werd nooit voltooid. De Sint-Romboutstoren is 97 meter hoog, maar moest eigenlijk zowat 70 meter hoger zijn. Van de spits werd enkel de stervormige aanzet gerealiseerd.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kazerne Dossin © RV

Andere trekpleisters zijn onder meer het Aartsbisschoppelijk Paleis, het Hof van Busleyden, het Groot Begijnhof, en Het Predikheren. In dat laatste gebouw, een voormalig klooster, vind je nu de stadsbibliotheek. Ook Kazerne Dossin is zeker een bezoekje waard. Hier leer je meer over de holocaust in België. Zowat 25.000 mensen werden van hieruit gedeporteerd naar de vernietigingskampen in Oost-Europa. Voor je terug wandelt naar het station van Mechelen-Nekkerspoel passeer je nog langs het Paleis van Margareta van Oostenrijk. Het renaissancepaleis doet nu dienst als het gerechtsgebouw van Mechelen.

Deze wandeling, samengesteld door RouteYou, vind je ook hieronder terug. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.